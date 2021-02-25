Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araçta uyuşturucu kullanan iki kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi, araçta uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, iki şüpheliyi araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı.
Üzerlerinde 20 gram uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar mahkemeye sevk edildi.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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