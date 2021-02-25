Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekiplerce evde yapılan aramada 3 bin 578 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 716 lira ele geçirildi.
Evde bulunan K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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