Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 3 bin 578 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 716 lira ele geçirildi.

Evde bulunan K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.