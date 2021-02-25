ŞURO tarafından organize edilen gezi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan rehberler, Urartu Müzesi ile Akdamar Adası ve buradaki kiliseyi gezdi.

Kadim geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan kentteki tarihi yapılara, Van Gölü'ne hayran kalan rehberler, herkesi tatil planlarına Van'ı dahil etmeye çağırdı.

ŞURO Başkanı Müslüm Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan sonra en çok rehberin bulunduğu ilin Van olduğunu söyledi.

Ülkede 1 Mart'tan sonra normalleşme beklentilerinin arttığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın son verileri ile Doğu ve Güney Doğu'daki birçok ilimizin vaka sayıları çok iyi durumda. Umut ediyoruz ki tamamıyla sıfırlanır. 1 Mart'tan sonra gezi planı yapmak isteyen gezginlerimizi, misafirlerimizi ve turistlerimizi Van'a çağırmak için buraya geldik. Doğasıyla adeta gelinlik giymiş gibi her taraf bembeyaz. Van denizinin güzel görüntüsü, Süphan Dağı ve etraftaki dağlarla şu an Van çok güzel."

Turist rehberliği yasasının revizyonunun gündemde olduğunu anlatan Çoban, ülke turizminin gelişmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Yasanın sektördeki bazı sorunların karşılıklı çözülmesini sağlayacağını belirten Çoban, "Bu işin iki muhatabı var. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği. Bakanlığımızın himayesinde, ülke turizminin daha iyi noktaya gelmesi için yeni düzenlemeler olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise bölgedeki rehberleri Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen yıl sektör için zor bir süreçti. Bu sene iç pazarda özellikle kültür turlarında ciddi oranda misafir ağırlamak istiyoruz. Van bu potansiyele sahip. Tarihi, güzelliği, zenginliği, coğrafyası ve gastronomisiyle öne çıkıyor. Bütün Türkiye'yi ilimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.