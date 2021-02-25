Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da boş arazide bulunan erkek cesedinin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis'e haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, ihbar üzerine bölgeye gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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