Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ev ve otomobilden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların İ.C. ve G.K. olduğunu belirledi.

Evlerine yapılan baskınla yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.