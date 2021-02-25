Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tespit edilen 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Aarşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ev ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ev ve otomobilden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların İ.C. ve G.K. olduğunu belirledi.
Evlerine yapılan baskınla yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
Son Haberler
- 15:47
- 15:44
- 15:43
- 15:38
- 15:28
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine 28 tır insani yardım gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz