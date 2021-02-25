Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekipleri, bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaisalı ilçesi Çukur Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir kamyonetin ormanlık alanda park halinde olduğunu fark etti.
Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada, bir mağarada kaçak kazı yaptığını belirlediği 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Yanlarında dedektör, kürek, keser, kova, fener ve 2 kazma bulunan zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı
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