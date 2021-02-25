Meral Ş'yi bıçakla öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Erkan Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Erkan Ş'nin, olay günü Meral Ş. ile konuşmak istediği sırada tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamayıp bıçakladıktan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kemalpaşa'da 19 Şubat'ta sokakta tartıştığı E.Ş. tarafından bıçaklanan evli ve 2 çocuk annesi Meral Şen, ağır yaralanmış, ilk müdahalesi ambulans ekiplerince yapıldığı sırada, "Yardım edin, ölmek istemiyorum." diyerek yardım istemiş ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.