Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 100 litre asit anhidrit ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 100 litre asit anhidrit ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, çeşitli ebatlardaki 2,5 ve 25'er litrelik 13 bidonda uyuşturucu yapımında kullanılan 100 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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