Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus’ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesinde 2 kişinin araçta uyuşturucu kullandıkları tespit etti.
Jandarma araçtakileri gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinde ve araçta 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.
İşlemleri tamamlanan zanlılar serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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