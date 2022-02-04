Sinop-Boyabat karayolu mevkiindeki Dıranas Dağı’nda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Karayolları 10. Bölge ekipleri yol kenarlarında biriken karları, iş makineleriyle temizliyor.

Kentte kar sebebiyle kapanan yol bulunmuyor. Yalnızca yol kenarları ve trafiğin seyrinde tehlike oluşturacak bölgelerin temizlik çalışmaları yapılıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise Sinop'ta yağmurun birkaç gün daha etkili olacağını bildirdi.