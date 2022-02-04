Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta kar küreme çalışmaları devam ediyor
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta geçen haftalarda yüksek kesimlerde yağan karı temizleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Dıranas Dağı'nda yol kenarında biriken karı taşıyor.
Sinop-Boyabat karayolu mevkiindeki Dıranas Dağı’nda kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Karayolları 10. Bölge ekipleri yol kenarlarında biriken karları, iş makineleriyle temizliyor.
Kentte kar sebebiyle kapanan yol bulunmuyor. Yalnızca yol kenarları ve trafiğin seyrinde tehlike oluşturacak bölgelerin temizlik çalışmaları yapılıyor.
Meteoroloji yetkilileri ise Sinop'ta yağmurun birkaç gün daha etkili olacağını bildirdi.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Sinop Yağış
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