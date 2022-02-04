Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Malatya'da Ekrem Candan yönetimindeki otomobil, kar yağışının etkili olduğu D 300 kara yolunun Bağlarbaşı mevkiinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Otomobilden çıkarılan sürücüyle Hasan Tunç, Abdülkadir Tunç ve Mesut Güvendi, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Malatya Trafik Kazası
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