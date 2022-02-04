Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve kalem görünümlü silah ele geçirildi.
Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.
Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Narkotik Uyuşturucu
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