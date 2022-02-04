Kentte hava sıcaklıklarının düşüşü kar yağışını beraberinde getirdi. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi.

Çalışanlar mesailerine kar yağışı altında gitti. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Karayolları ve Belediye ekipleri ulaşımda aksamama yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.