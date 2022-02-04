Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Yozgat´ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, ani düşüşle birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte hava sıcaklıklarının düşüşü kar yağışını beraberinde getirdi. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi.
Çalışanlar mesailerine kar yağışı altında gitti. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.
Karayolları ve Belediye ekipleri ulaşımda aksamama yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Ulaşım Yozgat
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