Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar, Bartın Irmağı'nda ve bazı derelerde taşkına yol açtı. İskeleler, büfeler su altında kaldı.
Kent genelinde sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskelelerle Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler, su altında kaldı.
[Fotoğraf:AA]
Arıt Deresi'nin taşması nedeniyle bazı bahçeleri de su bastı. Bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı Sağanak Ulaşım Yağış
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