Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş yerinin önündeki doğal gaz servis kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul'un Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'nde yabancı uyruklu K.G'nin kullandığı otomobil, refüje çıkarak iş yerinin önündeki doğal gaz servis kutusuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doğal gaz sızıntısı yaşandı
Doğal gaz servis kutusunda oluşan hasar nedeniyle sızıntı meydana geldi.
İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattına müdahalesinin ardından otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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