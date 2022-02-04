Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Şubat 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,57’den işlem görüyor. İşte, 4 Şubat güncel döviz kurları…
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, euro 15,5550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5690 liradan alınan dolar 13,5710 liradan satılıyor. 15,5530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,5550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5390 lira, euronun satış fiyatı ise 15,4120 lira olmuştu.
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