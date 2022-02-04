Bitlis ve Muş çevreleri sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Van çevresi ise gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinin ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle doğulu ve güneyli, öğle saatleri itibariyle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları, Van 5, Muş 3, Bitlis 2 ve Hakkari’de sıfır derece olacak.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

Hakkari ve Van'ın güneyinde kalınlığı 20 santimetreyi bulacak kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde ise 20 santimetreyi aşacak yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağışa bağlı, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.