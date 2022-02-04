Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

10 yıl kıdemi olanlara başöğretmen unvanı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak.

-Öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor.

-4 farklı kadro oluşturulacak.



Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeye dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/rZf4Os4P65 pic.twitter.com/7CEiyKQmdk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2022

Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında 1000 lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim alanında tarihi bir adımdır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.