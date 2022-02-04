Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 190 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta gece aralıklarla yağan kar nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
Öte yandan, kar yağışı sonrası Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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