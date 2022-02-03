Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğlu tarafından öldürülen babanın cenazesi defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.
Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’ndeki evlerinde 33 yaşındaki Muhammet U. ile 65 yaşındaki babası Halil U. arasında dün tartışma çıktı.
Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alındı.
Halil U'nun naaşı, Muradiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Törene, Halil U'nun eşi Mürvet U'nun yanı sıra akrabaları, komşuları ve vatandaşlar katıldı.
Mürvet U'nun, oğlunun bıçaklı saldırısından, evden dışarı çıkarak kurtulduğu öğrenildi.
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