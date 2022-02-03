Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenledi.

30 yaşındaki Y.S. ve 26 yaşındaki C.S. isimli şahısların evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 70,9 gram uyuşturucu madde, 9 adet hap ve 2 bin 750 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.