Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken satıcı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenledi.
30 yaşındaki Y.S. ve 26 yaşındaki C.S. isimli şahısların evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 70,9 gram uyuşturucu madde, 9 adet hap ve 2 bin 750 TL ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Manisa Narkotik Uyuşturucu
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