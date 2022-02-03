Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Ocak'ta ilçede 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve olayda kullanıldığı değerlendirilen sopa ve bıçaklar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i hastanedeki sağlık kontrolünden sonra sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin arama kararı bulunan firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.