Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Samsun'da 54 yaşındaki Orhan Y. idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 41 yaşındaki Abdülsamet Y., 37 yaşındaki Emine Y., 12 yaşındaki Mustafa Y. ve 8 yaşındaki Enes Y. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: AFAD İtfaiye Samsun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Oğlu tarafından öldürülen babanın cenazesi defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz