Samsun'da 54 yaşındaki Orhan Y. idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 41 yaşındaki Abdülsamet Y., 37 yaşındaki Emine Y., 12 yaşındaki Mustafa Y. ve 8 yaşındaki Enes Y. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.