Türkiye'nin nüfusu kaç? Türkiye'de kaç kişi var? İşte il il nüfuslar...
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 12,7'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları'nı açıkladı.
Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu
Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu
Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
İşte il il Türkiye'nin nüfusu....
|
|
|
2020
|
2021
|
Toplam
|
83 614 362
|
84 680 273
|
Adana
|
2 258 718
|
2 263 373
|
Adıyaman
|
632 459
|
632 148
|
Afyonkarahisar
|
736 912
|
744 179
|
Ağrı
|
535 435
|
524 644
|
Amasya
|
335 494
|
335 331
|
Ankara
|
5 663 322
|
5 747 325
|
Antalya
|
2 548 308
|
2 619 832
|
Artvin
|
169 501
|
169 543
|
Aydın
|
1 119 084
|
1 134 031
|
Balıkesir
|
1 240 285
|
1 250 610
|
Bilecik
|
218 717
|
228 334
|
Bingöl
|
281 768
|
283 112
|
Bitlis
|
350 994
|
352 277
|
Bolu
|
314 802
|
320 014
|
Burdur
|
267 092
|
273 716
|
Bursa
|
3 101 833
|
3 147 818
|
Çanakkale
|
541 548
|
557 276
|
Çankırı
|
192 428
|
196 515
|
Çorum
|
530 126
|
526 282
|
Denizli
|
1 040 915
|
1 051 056
|
Diyarbakır
|
1 783 431
|
1 791 373
|
Edirne
|
407 763
|
412 115
|
Elazığ
|
587 960
|
588 088
|
Erzincan
|
234 431
|
237 351
|
Erzurum
|
758 279
|
756 893
|
Eskişehir
|
888 828
|
898 369
|
Gaziantep
|
2 101 157
|
2 130 432
|
Giresun
|
448 721
|
450 154
|
Gümüşhane
|
141 702
|
150 119
|
Hakkari
|
280 514
|
278 218
|
Hatay
|
1 659 320
|
1 670 712
|
Isparta
|
440 304
|
445 678
|
Mersin
|
1 868 757
|
1 891 145
|
İstanbul
|
15 462 452
|
15 840 900
|
İzmir
|
4 394 694
|
4 425 789
|
Kars
|
284 923
|
281 077
|
Kastamonu
|
376 377
|
375 592
|
Kayseri
|
1 421 455
|
1 434 357
|
Kırklareli
|
361 737
|
366 363
|
Kırşehir
|
243 042
|
242 944
|
Kocaeli
|
1 997 258
|
2 033 441
|
Konya
|
2 250 020
|
2 277 017
|
Kütahya
|
576 688
|
578 640
|
Malatya
|
806 156
|
808 692
|
Manisa
|
1 450 616
|
1 456 626
|
Kahramanmaraş
|
1 168 163
|
1 171 298
|
Mardin
|
854 716
|
862 757
|
Muğla
|
1 000 773
|
1 021 141
|
Muş
|
411 117
|
405 228
|
Nevşehir
|
304 962
|
308 003
|
Niğde
|
362 071
|
363 725
|
Ordu
|
761 400
|
760 872
|
Rize
|
344 359
|
345 662
|
Sakarya
|
1 042 649
|
1 060 876
|
Samsun
|
1 356 079
|
1 371 274
|
Siirt
|
331 070
|
331 980
|
Sinop
|
216 460
|
218 408
|
Sivas
|
635 889
|
636 121
|
Tekirdağ
|
1 081 065
|
1 113 400
|
Tokat
|
597 861
|
602 567
|
Trabzon
|
811 901
|
816 684
|
Tunceli
|
83 443
|
83 645
|
Şanlıurfa
|
2 115 256
|
2 143 020
|
Uşak
|
369 433
|
373 183
|
Van
|
1 149 342
|
1 141 015
|
Yozgat
|
419 095
|
418 500
|
Zonguldak
|
591 204
|
589 684
|
Aksaray
|
423 011
|
429 069
|
Bayburt
|
81 910
|
85 042
|
Karaman
|
254 919
|
258 838
|
Kırıkkale
|
278 703
|
275 968
|
Batman
|
620 278
|
626 319
|
Şırnak
|
537 762
|
546 589
|
Bartın
|
198 979
|
201 711
|
Ardahan
|
96 161
|
94 932
|
Iğdır
|
201 314
|
203 159
|
Yalova
|
276 050
|
291 001
|
Karabük
|
243 614
|
249 287
|
Kilis
|
142 792
|
145 826
|
Osmaniye
|
548 556
|
553 012
|
Düzce
|
395 679
|
400 976
- 12:02
- 12:00
- 12:12
- 12:01
- 11:54