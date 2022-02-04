Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de karla mücadele çalışması
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kentin birçok mahallesinde çalışma başlattı. Toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.
Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Belediyenin karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibarın kentin 15 farklı mahallesinde çalışma başlattı.
Ekipler çarşı merkezindeki cadde ve sokakları da kardan arındırarak toplanan kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkardı.
Kentteki karla mücadele çalışması aralıksız olarak devam ediyor.
Etiketler: Buzlanma Hakkari Kar Yağışı
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