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Güncel
AA 09.08.2023 17:13

Sinop'ta 7 bin 993 öğrenci yaz Kur'an kursuna katıldı

Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, kentte 7 bin 993 öğrencinin yaz Kur'an kursuna katıldığını söyledi.

Sinop'ta 7 bin 993 öğrenci yaz Kur'an kursuna katıldı

Düzgüney, yaptığı açıklamada, yaz kurslarının birçok çocuğun ilk defa Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri aldıkları yer olduğunu belirtti.

Yaz Kur’an kurslarının dini eğitimdeki önemine işaret eden Düzgüney, "Kur'an kurslarını hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, evlatlarımızı Kur'an'la ve Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşturacak yerler olarak görüyoruz. Bu amaç ve gayretle Sinop Müftülüğü olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yaz kurslarında il genelinde toplam 7 bin 993 öğrenciye ulaşma imkanı bulduk. 463 öğretici ile devam eden kurslarımız 11 Ağustos 2023'te sona erecek" dedi.

Kurslarda derslerin yanı sıra çeşitli etkinlik saatleri uygulamasına da yer verdiklerini de ifade eden Düzgüney, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi ve devamlılığın sağlanması konusunda birlikte güzel çalışmalar yaptık. Akıl ve zeka oyunları atölyeleri, piknik, gezi, mutfak atölyeleri, takı tasarım çalışmaları, müzik aleti çaldıkları musiki atölyesi, taş boyama, sinema saati gibi birçok farklı etkinlik kurslarımızda gerçekleştirildi. Aynı zamanda eğitici oyun ve dramalarla eğitimin kalıcı olması için çaba sarf ettik. Derslerin daha zevkli hale gelmesi için farklı metot ve materyallerden faydalandık. Tüm bunlarla birlikte her yaz olduğu gibi cami ve kurslarımızda çocuklarımıza dondurma ve yiyecek ikramlarımız oldu. Vaizlerimiz, uzmanımız ve bağımlılık koordinatörümüz yaz kursu boyunca kurslarımızı dolaşarak madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı hakkında seminerler verdi. Aynı şekilde mahremiyet eğitimi ve çevre bilinci seminerleri ile yine çocuklarımızda bilinç oluşturmaya gayret ettik. Adalet, iyilik, hicret, ihlas ve samimiyet gibi konularda değerler eğitimi çalışması yaptık. İzcilik faaliyetlerimizin tanıtımı ve çocukların izciliğe teşvik için tanıtımlar düzenledik. İbadet bilinci kazandırmak için uygulama eğitimin üzerinde durduk. Abdest ve namaz konusunda özellikle bilinç uyandırmaya gayret ettik. Kendimiz de çocuklarımıza örnek olacak şekilde Kur'an'ı okumak, anlamak, düşünüp ibret almak ve hayatımıza rehber kılmak için gayret gösterelim. Çünkü Efendimizin buyurduğu gibi en hayırlımız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"

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