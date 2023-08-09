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Güncel
AA 09.08.2023 16:58

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 28 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D ve aynı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun R.B ile "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 39 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.G ile aynı suçtan 13 yıl 27 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.D. operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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