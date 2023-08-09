Rize’de serinlemek için denize giren vatandaş boğuldu

Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesi balıkçı barınakları mevkiinde saat 17.30 sıralarında yüzmek için denize giren Mehmet Ç., bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldı.



Çevrede bulunan vatandaşlar Mehmet Ç.’in su üzerinde hareketsiz olduğunu fark edince kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri Mehmet Ç.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ç.’in cenazesi Rize Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hâkim olamadı. Mehmet Ç.’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporunun ardından belli olacak.