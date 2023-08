Trabzon’da hizmete giren Et ve Süt Kurumu Et Kombinası bugüne kadar yaklaşık 97 ton karkas eti ve 7 bin 500 kg süt ürününü tüketiciyle buluşturdu

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde açılışı yapılan 45 milyon liralık yatırım projesi olan Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası, günlük 40 büyükbaş hayvan ve 70 küçükbaş hayvan kesimi yapılabiliyor.



Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ve İl Müdür Yardımcısı Süleyman Boz Trabzon Et Kombinasını ziyaret ederek kombinada Trabzon'un ihtiyacı için kesimlerin yapılacağını söyledi. Karadeniz Bölgesinde ilk et kombinasını Trabzon'da hizmete açan Et ve Süt Kurumu, bölgeye tam kapasite hizmet veriyor. Et fiyatlarını regüle etmek amacı ile çalışmalarını sürdüren Et ve Süt Kurumu, Trabzon hinterlandındaki (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu) illerindeki kasaplara, toplu tüketim yerlerine, şarküteri ürünleri üreten fabrikalara et ve süt ürünleri satışını ihale ve cari satış usulü ile sağlıyor.



Trabzon Kombinası açıldığı günden itibaren hayvan kesimlerine devam ediyor



Günlük 40 büyükbaş hayvan ve 70 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli, 18 bin 770 metrekare alana sahip Et ve Süt Kurumu Trabzon Kombinası, başta Trabzon olmak üzere bölge hayvancılığına katkı sağlaması amacıyla hizmet veriyor. Kasaplar aracılığı ile tüketicilere uygun fiyatla et ve süt ürünlerini ulaştırdıklarını kaydeden Trabzon Kombina Müdürü Dr. Serkan Kumaş, “Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve işletme onayının ardından çalışmalara başlayan Kombinamız, bugüne kadar yaklaşık 97 ton karkas eti ve 7 bin 500 kg süt ürününü tüketiciyle buluşturmuştur. Kombina soğuk hava depolarının kapasitesi 430 ton olup depolarımız yaklaşık olarak yüzde 80 oranında doluluk oranına sahiptir ve kasaplar aracılığı ile tüketicilerimize uygun fiyatla, kaliteli et ve süt ürünlerini aralıksız ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında ihale usulü ve cari satış ile Kombinamız sektör temsilcilerine et ve et ürününü buluşturmaktadır. Bu kapsamda Trabzon Kombinası, 65 personeli ile bölgenin mevcut kasaplık gücünü, et üretim ve tüketim ihtiyacını karşılayarak bölgeye hizmet etmeye devam edecektir “diye konuştu.