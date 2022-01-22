Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salim Akbaş, "Mavi Ekonomi" anlaşmaları kapsamında yabancı ülkeler ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Mavi Ekonomi temaslarıyla Karadeniz’e kıyı ülkelerle yapılan anlaşmalar için sektörlerde iş insanları bir araya getirilecek.

Yakın dönemde Romanya, Sri Lanka ve Paraguay Türkiye Büyükelçileri ile görüşmeler sağlandı.

Özellikle Romanya ile Türkiye’nin Karadeniz’e kıyı ülkeler olması sebebiyle, sürdürülebilir bir Mavi Ekonomi tahsis etmek, oda, belediye ve üniversite eşleştirme çalışmaları yürütmek amaçlanıyor.

Öte yandan TSO’nun yürütücüsü olduğu ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projesi kapsamında başta ahşap ürünleri olmak üzere ilgili sektörlerde iş insanları bir araya getirilecek.

Firmalar Asya pazarına açılabilecek

Bunun yanı sıra Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası ile imzalanan protokol de önem arz ediyor.

Sinop’un kuvvetli olduğu tarım ekipmanları, tekstil, plastik ve gıda sektörlerinde kent adına önemli bir ihracat potansiyeli bulunan Sri Lanka, firmaların Asya pazarlarına açılması ve yatırım gerçekleştirmesi noktasında da stratejik bir önem taşıyor.

Sri Lanka ile Şubat ayı içerisinde karşılıklı iş birliği yapılabilecek sektör ve firmaların belirlenmesinin ardından İş Forumu gerçekleştirilecek.

Bu temasların ardından Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı birkaç firma, Sri Lanka ve Paraguay ile ihracat gerçekleştirme aşamasına geldi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu ve KOSGEB’in Proje Destek Değerlendirme Kurulu’nda yer alan Sinop TSO, kurumların sunduğu hibe ve desteklerden Sinoplu yerel işletmelerin yararlanmasında katkı sağladıklarını ve kentin kalkınması için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

