Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sınırdan geçmeye çalışırken mayına bastı
[Fotoğraf: DHA]
Suriye'den Türkiye'ye Kilis sınırından kaçak geçmeye çalışırken mayına basan ve ağır yaralanan 21 yaşındaki düzensiz göçmen, hastanede tedavi altına alındı.
Suriye uyruklu A.H., sabah saatlerinde, kaçak yollarla Kilis'teki sınırı geçerek, Türkiye'ye gelmek istedi.
Sınır hattındaki bölgeden geçerken mayına bastı.
Bastığı mayının infilak etmesiyle sol ayağı bileğinden kopan A.H., patlama sesiyle bölgeye giden askerler tarafından yaralı bulundu.
Düzensiz göçmen, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kilis
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