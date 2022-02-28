Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu
[Fotoğraf:AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen H.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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