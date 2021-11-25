Şili Kongresinin üst kanadı Senatoda 14 ret oyuna karşılık kullanılan 16 evet oyuyla, ülkenin güneyinde bazı Mapuche yerlisi grupların karıştığı şiddet olayları nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün daha uzatıldı.

Senatodan önce Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 6 çekimser ve 53 hayır oyuna karşı 80 oyla OHAL'in uzatılması kabul edilmişti.

OHAL 4'üncü kez uzatıldı

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın 12 Ekim'de imzaladığı kararnameyle 15 günlük ilan edilen, güvenliğin silahlı kuvvetlere teslim edildiği OHAL, bir kez devlet başkanı kararı ve 3 kez de Kongre onayıyla 4'üncü kez uzatılmış oldu.

OHAL, bazı Mapuche yerlilerinin karıştığı kundaklama, yol kesme, silahlı çatışma gibi şiddet olaylarının yaşandığı El Bio Bio bölgesindeki Bio-bio ile Arauco ve La Araucania bölgesine bağlı Malleco ve Cautin eyaletlerinde devam edecek.

Ülkenin en kalabalık yerli grubu Mapucheler

Ülkenin en kalabalık yerli grubu Mapucheler ile Şili hükümeti arasında, yerlilerin tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde toprak sahibi olma talebinde bulunması ve tatmin edici cevap alamamaları nedeniyle anlaşmazlık bulunuyor.

Nüfusu 1 milyon 700 bini aşan Mapucheler, ülkenin güney bölgelerinde şiddet eylemleri uyguluyor.

Mapuchelerin bazı kesimleri, şiddet eylemlerine karşı çıkmakla birlikte güney bölgelerinde silahlı kuvvetlerin varlığının çatışmayı artıracağına inanıyor.

Arauco eyaletinde 3 Kasım'da güvenlik güçleriyle aralarında çıkan çatışmada 1 Mapuche yerlisi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi yaralanmıştı.

Şili'nin güneyinde varlık gösteren, Mapuche yerlisi silahlı Weichan Auka Mapu grubu, 4 Kasım'da yayımladıkları videoyla ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istemişti.