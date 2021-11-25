Kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Programa Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, polis ekipleri ile belediye personelleri katıldı. Program kapsamında kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi adına vatandaşlara broşürler ve karanfil dağıtıldı.

Programda aynı zamanda Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi tarafından geliştirilen robot tarafından da ‘Kadına yönelik şiddete hayır’ şeklinde seslendirmelerde bulunarak farkındalık oluşturdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarını ve sürekli bununla ilgili çalışmalar içerisinde bulunduklarını söyledi.