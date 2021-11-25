İstanbul Sultangazi'de üç katlı bir binanın ikinci katında oturan anne, çocukları 15 yaşındaki Safiye Ç., ve 5 yaşındaki Ali Ç.,’yi evde bırakarak markete gitti.

5 yaşındaki Ali Ç. ablasının uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangın çıkardı.

Daire içerisinde kısa sürede büyüyen yangını gören bir komşu, eve girerek 2 çocuğu da kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın esnasında daireye girerek 2 kardeşi kurtaran kadın ise dumandan etkilendi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.