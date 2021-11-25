Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
[Fotoğraf: İHA]
Annesi markete giden 5 yaşındaki çocuk yangın çıkarttı. Çocuk ve ablasını komşunun dikkati kurtardı.
İstanbul Sultangazi'de üç katlı bir binanın ikinci katında oturan anne, çocukları 15 yaşındaki Safiye Ç., ve 5 yaşındaki Ali Ç.,’yi evde bırakarak markete gitti.
5 yaşındaki Ali Ç. ablasının uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangın çıkardı.
Daire içerisinde kısa sürede büyüyen yangını gören bir komşu, eve girerek 2 çocuğu da kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın esnasında daireye girerek 2 kardeşi kurtaran kadın ise dumandan etkilendi.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
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