Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, AFAD İl Müdürlüğü ile belediye arasında eğitim programı düzenlendi.

Program çerçevesinde belediyenin nikah salonunda düzenlenen eğitimde, AFAD görevlilerince belediye personeline sunum yapıldı.

Sunum aracılığıyla belediye personeline afetlere karşı alınması gereken korunma tedbirleri, deprem çantasından afet esnasında iletişime varıncaya kadar birçok konu hakkında hayat kurtaracak bilgiler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AFAD ile ortak bir organizasyonla personellerinin farkındalık eğitimi almasını sağladıklarını bildirdi.

Muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını aktaran Orhan, "Afetlerden önce ya da afet halinde yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler konusu, hemen herkesin ilgi alanını teşkil etmelidir. Çünkü doğal afetlerle ilgili olarak farkındalık düzeyimiz ne kadar çok gelişirse can ve mal güvenliğimiz de o ölçüde teminat altında olur." ifadelerini kullandı.