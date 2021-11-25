Erzurum'da "Evhami" adlı oyun, uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı, bugüne uyarlanan komedi oyununu Ziya Kibar yönetti.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen eserde, tiyatrocu Yakup Çağlayan ve Yakup Abdullahoğlu ile merkezde eğitim gören oyuncular rol aldı.

Şimdiye kadarki 4 gösterimi yoğun ilgi gören oyunda, hastalık hastası Rıfkı Efendi'nin zaafı etrafında dönen komik olaylar konu ediliyor.

Merkezdeki ücretsiz tiyatro gösterimleri, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.