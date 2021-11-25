Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de KADES uygulaması tanıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de kadınlara, akıllı telefon uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi hakkında bilgi verildi.
Emniyet ekipleri, Rize’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan stantta, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.
Kadınlara çiçek ve broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği konusunda da yardımcı oldu.
Etiketler: Kadına Şiddet Polis Rize
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