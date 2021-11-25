Emniyet ekipleri, Rize’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan stantta, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

Kadınlara çiçek ve broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği konusunda da yardımcı oldu.