Tepecik Mahallesi Acısu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açıldı.

O sırada yoldan geçen bir otomobilin ön camına mermi isabet etti.

Yaralanan olmayan kavgayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.