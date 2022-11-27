Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahlı kavgada mermi yoldan geçen arabaya isabet etti
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir otomobilin ön camına mermi isabet etti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Tepecik Mahallesi Acısu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açıldı.
O sırada yoldan geçen bir otomobilin ön camına mermi isabet etti.
Yaralanan olmayan kavgayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli
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