Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 05:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille iş makinesi çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Kayseri'de otomobille iş makinesinin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
R.A. idaresindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda T.K'nin kullandığı iş makinesiyle çapıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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