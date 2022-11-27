Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonet tıra çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rıza Dönmez'in kullandığı 27 AJT 357 plakalı kamyonet Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda M.Ş yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:55
- 03:32
- 02:51
- 02:39
- 03:18
Sıradaki Haber
Tırın dorsesindeki sac hafif ticari aracın üzerine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz