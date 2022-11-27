Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
İlçeye bağlı Akbal köyü yakınında güvenlik korucularının nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 güvenlik korucusundan 2'sinin durumunun iyi olduğu, 1'inin de Van'a sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: Hakkari
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