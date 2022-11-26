Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kar yağışı ve sis etkili oldu
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tunceli’de kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar kalınlığı kentin Pülümür ilçesindeki Cankurtaran ve Ovacık-Hozat kara yolundaki Karaoğlan mevkisinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması başlattı.
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