Hendek'teki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile Göksu ve Aksu mahallelerinde sabaha doğru kar etkili oldu.

Yağışın ardından yayla ve mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek noktalarda kar aralıklarla sürüyor.