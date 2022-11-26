Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Sakarya'da mevsimin ilk karı, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.
Hendek'teki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile Göksu ve Aksu mahallelerinde sabaha doğru kar etkili oldu.
Yağışın ardından yayla ve mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek noktalarda kar aralıklarla sürüyor.
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