Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, yabancı uyruklu 22 kişiyi kurtardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 02:24
- 01:52
- 01:26
- 00:35
- 00:24
Sıradaki Haber
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz