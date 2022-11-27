Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 22 kişiyi kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.