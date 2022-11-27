Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın dorsesindeki sac hafif ticari aracın üzerine düştü
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın dorsesinden düşen sac nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
E.A'nın kullandığı tır, park yapmak amacıyla Tepeköy Mahallesi 690 Evler Camii önündeki rampadan çıktığı sırada karşı yönden gelen hafif ticari aracın üzerine tırın dorsesinden sac düştü.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nihat K, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada araç hasar gördü. Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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