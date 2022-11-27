Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 05:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bekir G. idaresindeki otomobil, Osmancık Caddesi'nde Harun K'nin kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Harun K. ile araçlarda bulunan Burcu Ç, Muhammet Ç, Emir.Ç, Emine Ç, Osman Ç, Gülten Ç. ve Ergül T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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