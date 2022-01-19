Tokat'ta Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda Anadolu'daki ilk umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan “Sık dişini helası”, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restore edildi.

“Su ve Temizlik Müzesi” olarak turizme kazandırılacak hela, şubat ayında ziyarete açılacak.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 420 yıldır varlığını sürdüren yapının içerisinde o dönemde kullanılan su yapıları, çamaşır kazanları, ibrikler, sabunluklar ve kanalizasyon sistemi yer alıyor.

Sulusokak bölgesinde bulunan insanlar için yapılan hela, bölgedeki yoğunluktan dolayı helanın ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle insanların dişini sıkarak beklemesinden ismini almış.



