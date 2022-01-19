Hakkari Valiliği tarafından Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemler alındı.

Bu nedenle kamu sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla 19 Ocak saat 00.01'den 2 Şubat saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler yasaklandı.