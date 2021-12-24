Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçesinde etkili olan kar ve tipiden dolayı 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.

Siirt’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şirvan ilçesinde 29, Pervari ilçesinde 12 köy yolu kar yağışından kapandı.

Siirt İl Özel İdaresinin yoğun çalışmalarıyla kapanana yollar tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, sürücüleri uyararak kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar ve tipi nedeniyle Şirvan ilçesinde 29, Pervari ilçesinde ise 12 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Köy yollarının açılması için ekiplerinin yoğun mesai harcadığını aktaran Canpolat, “Yollarımızın açılmasını sağladık.

Öncelikli hedefimiz yollarda mahsur kalan sürücüler ve köylerde hastalanan vatandaşlarımızdır. Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Pervari ilçemizde 4 köy 2 mezranın yolu kapalı, kapalı olan yollarımızda çalışmalar devam etmektedir. Ve gün içerisinde açılması hedeflenmektedir ”ifadelerinde bulundu.